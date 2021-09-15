Yaralı ormancı 43 gün sonra taburcu oldu

Denizli'deki orman yangınını söndürme çalışmalarında alevlerin arasında kalan ve vücudunun yüzde 40'ı yanan orman muhafaza memuru Yaşar Kozakbaş (50), Eskişehir Şehir Hastanesi'nin yanık merkezinde 6 ameliyat geçirdi, 43 günlük tedavisinin ardından sağlığına kavuştu. Taburcu olan Kozakbaş, zor bir dönemden geçmesine rağmen eski sağlığına kavuştuğu için çok mutlu olduğunu söyleyerek, "Şu anda çok iyiyim. İnşallah sonrası da çok iyi olacak. Daha sonra bir fizik tedavi sürecimiz olacak. Buradaki doktorlar sayesinde çok iyiyim. 43 günde tedavimi sağladılar. Çok zor bir dönem atlattık. Emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.

■ SEBAHATTİN ALP