İstediği şarkı çalınmayınca dehşet saçtı

Denizli'de eğlenmek için gittiği gazinoda istediği şarkı çalınmayan kişi, işletme sahibi ve gazinoyu kurşunladı. Olay, önceki gece Pamukkale ilçesine bağlı Pınarkent Mahallesi'nde bir eğlence mekanında meydana geldi. Eğlenmek için gazinoya gelen Nuri G. (43), bir süre alkol aldıktan sonra sahneye gelerek müzisyenlerden istek şarkıda bulundu. İstediği parçanın çalınmaması üzerine öfkelenen Nuri G, hesabın da fazla geldiğini ileri sürerek kavga çıkardı. Gazinodaki görevliler tarafından zorla dışarıya çıkarılan Nuri G, önce işletmeye daha sonra işletme sahibinin de içinde bulduğu araca 6 el tabancayla ateş ederek olay yerinden kaçtı. İşletme sahibi silahlı saldırıdan yara almadan kurtuldu.

KISA SÜREDE YAKALANDI

Jandarma ekiplerinin sıkı takibi sonucu 24 saat geçmeden saklandığı apartta yakalanan Nuri G, gözaltına alındı. 15 ayrı suçtan dosyası bulunduğu ortaya çıkan Nuri G, ifadesinde istediği şarkı çalınmayınca öfkeye kapılarak suçu işlediğini kabul etti.

SEBAHATTİN ALP