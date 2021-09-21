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Haberler Denizli 77 yaşındaki adam 12 yaşındaki erkek çocuğa cinsel istismar şüphesi ile tutuklandı

77 yaşındaki adam 12 yaşındaki erkek çocuğa cinsel istismar şüphesi ile tutuklandı

Son dakika... Denizli'nin Acıpayam ilçesinde C.K. (12) adlı erkek çocuğa 3 yıl boyunca cinsel istismarda bulunmakla suçlanan Remzi Eğitmenoğlu (77) tutuklandı.

77 yaşındaki adam 12 yaşındaki erkek çocuğa cinsel istismar şüphesi ile tutuklandı
DHA

21.09.2021, 19:56 Güncelleme Tarihi: 21.09.2021, 20:00

Acıpayam ilçesi Hisar Mahallesi'nde yaşayan C.K.'nın annesi, 16 Eylül'de banyo yaptırdığı sırada oğlunun cinsel istismara uğradığını fark etti. Anne jandarmaya giderek şikayetçi oldu. Jandarma ekipleri, pedagog eşliğinde C.K.'nin ifadesine başvurdu. C.K., ifadesinde Remzi Eğitmenoğlu'nun para vererek kendisini kandırdığını ve 3 yıldır cinsel istismarda bulunduğunu söyledi. Şikayet üzerine Eğitmenoğlu gözaltına alındı. Jandarmadaki sorgusunda suçlamaları reddeden Eğitmenoğlu, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

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