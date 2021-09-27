  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Denizli Denizli'deki düğünde damadı fena terlettiler

Denizli'deki düğünde damadı fena terlettiler

Denizli’nin Çal ilçesinde düğün töreninde yapılan damada ve sağdıcına yönelik düzenlenen etkinliklere bir yenisi daha eklendi. Yapılan bir düğünde damada ve sağdıcına arkadaşları etek giydirip, kara kazan üzerine çıkarttı. Kadın giysileriyle oynatılan damat, ayaklarına katran ve un dökerek dakikalarca oynadı.

Denizli’deki düğünde damadı fena terlettiler
İHA

27.09.2021, 12:54

Eğe Bölgesinde düğün geleneğini olarak süregelen geleneklerinde başında damat oyunları geliyor. Her yıl yapılan düğünlerde gelenek adı altında farklı görüntüler ortaya çıkıyor. Denizli'nin Çal ilçesine bağlı Ortaköy mahallesinde damat Ahmet Avcı ve gelin Büşra Çakal, yenidünya evine girdi. Gerçekleşen düğünde eziyet oyunlarından damat Avcı'da nasibini aldı.

Yapılan düğünde damat Ahmet Avcı ve Sağdıcısı Baki Kuzucuoğlu, arkadaşlarının komutu altında kadın giysilerini giyerek kara kazan üzerine çıkıp oynadı. Kara kazanın üzerinde oynarken kayıp düşmemeleri için ayaklara katran ve un döken arkadaşlar, müzik eşliğinde damat ve sağdıca eşlik edip oynadı. Renkli görüntülerin oluştuğu düğünde herkes doyasıya eğlendi. Geleneğin, kadının işlerinin zorluğunu, oyun ve eğlenceyle anlatma adına yapıldığı belirtiliyor.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Denizli'deki düğünde damadı fena terlettiler haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.