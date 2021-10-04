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Denizli’de 26 zehir taciri gözaltına alındı

Denizli’de uyuşturucu madde ticareti yaptığı ve kullandığı tespit edilen 26 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10’u tutuklandı.

Denizli’de 26 zehir taciri gözaltına alındı
İHA

04.10.2021, 17:47

Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri kent genelinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı ve kullandığı tespit edilen 26 kişiyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin üst ve ev aramalarında çeşitli cins ve miktarlarda satışa hazır vaziyette uyuşturucu madde ve uyuşturucu hap ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 26 şüpheliden 10'u çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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