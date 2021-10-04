Denizli’de koyun otlatmaktan dönerken kaybolan kadın aranıyor

Tavas ilçesinin kırsal Avdan Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde Abdülselim Torga, eşi Havva Torga ile birlikte küçükbaş hayvanlarını otlatmaya götürdü.

Akşam olunca çift dönüşe geçti. Sürünün önünde ilerleyen Abdülselim Torga, saat 21.00 sıralarında Satıbelen mevkisindeki ağıllarına geldiğinde, sürünün arkasından gelen eşi Havva Torga'nın olmadığını gördü. Eşini arayan, ancak ulaşamayan Torga, jandarmaya haber verdi.

İhbar üzerine bölgeye AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Havva Torga için bölgede başlatılan arama çalışmalarına mahalleli de destek verdi.

Havadan dron, karadan da jandarma köpekleri 'Cingöz' ve 'Ortoz'un kullanıldığı arama çalışmaları sürüyor.