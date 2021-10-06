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Haberler Denizli Benzerinin ehliyetiyle gezintisi tanıdık jandarmaya denk gelince sona erdi

Benzerinin ehliyetiyle gezintisi tanıdık jandarmaya denk gelince sona erdi

Ülke genelindeki 19 ilde dolandırıcılık olayına karışan ve kesinleşmiş 17 hapis cezası ile aranan zanlının kaçışı, uygulama noktasında daha önceden kendisini gözaltına alan JASAT ile karşılaşınca sona erdi. Daha önce birçok kez olduğu gibi yine kendisine çok benzeyen arkadaşına ait sürücü belgesini gösteren uyanık dolandırıcı, bir jandarma personelinin kendisini tanımasıyla yakayı ele verdi.

Benzerinin ehliyetiyle gezintisi tanıdık jandarmaya denk gelince sona erdi
İHA

06.10.2021, 11:17

Denizli'de İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Honaz İlçe Jandarma ekipleri, aranan şahıslara yönelik uygulama düzenledi. Bu esnada uygulama noktasında durdurulan bir şahıs, kimlik yerine Tolga A. adına düzenlenmiş bir sürücü belgesi gösterdi. Uygulama noktasında görevli bir JASAT personeli, 2018 yılında düzenlenen bir operasyonda gözaltına aldığı Erdoğan Ö.'yü hemen tanıdı. Kendisine çok benzeyen arkadaşının kimliğini göstererek daha önce bir çok kez uygulama noktalarından geçen Erdoğan Ö.'nün akılalmaz kaçış planı, kendisini tanıyan JASAT ile karşılaşınca sona ermiş oldu.



Gösterdiği sürücü belgesinin kendisine çok benzeyen bir arkadaşının olduğu anlaşılan Erdoğan Ö.'nün 19 ilde suç kaydı olan ve Ege Bölgesinin en hızlı dolandırıcılarından birisi olduğu ortaya çıktı. Kütahya, Bursa, Denizli, Konya, Sivas, Bayburt, Antalya, Gümüşhane, Afyonkarahisar, Burdur, Mardin, Gaziantep, Erzurum, Bilecik, Manisa, Ankara, Ordu, Diyarbakır ve İzmir olmak üzere 19 ilde 10 farklı suçtan 47 olaya karıştığı tespit edilen Erdoğan Ö.'nün 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı belirlendi.



Daha önce kendisini yakalayan JASAT ekibinin tanımasıyla yakayı ele veren Erdoğan Ö., sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adli makamlara sevk edildi. Erdoğan Ö.'ye ehliyetini kullandıran arkadaşı hakkında da yasal işlem başlatıldı.

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