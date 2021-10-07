Eşinin vasiyeti olan ambulansla mezarlığa gitti

EMEKLİ olduktan sonra baba ocağı Denizli'ye yerleşen gurbetçi Hasan Hüseyin Gökçe, 7 ay önce ölen eşinin vasiyetini yerine getirip bir ambulans bağışladı. Ambulansla ilk olarak eşini ziyaret eden hayırsever, kendi cenazesinin de aynı ambulansla taşınmasını vasiyet etti.

AVUSTURYA'DA yıllarca eşiyle birlikte çalıştıktan sonra 2009'da emekli olan 83 yaşındaki Hasan Hüseyin Gökçe, baba ocağı Denizli'ye kesin dönüş yaparak Sevindik Mahallesine yerleşti. Geçtiğimiz Martta eşini kaybeden Gökçe, "Ben öldükten sonra bir ambulans alıp devlete bağışla" diye vasiyet eden eşinin son istediğini yerine getirmek için bir ambulans satın aldı. Yaşadığı evin önünde İl Sağlık Müdürü Dr. Berna Öztürk ve 112 İl Ambulans Servisi Başhekimi Dr. Gürcan Güven'e ambulansı teslim eden Gökçe'nin ilk işi doğduğu köye defnedilen eşinin mezarını ziyaret etmek oldu.

SEBAHATTİN ALP