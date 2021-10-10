Evinin banyosunda asılı bulunan Ceren’in acılı babası isyan etti

ANKARA'DA bir yayın evinde yönetici asistanı olarak görev yapan Uşak Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi mezunu Ceren Ünal, 17 Eylül'de evinde ölü olarak bulunmuştu. Arkadaşları Ceren'den haber alamayınca, bunun üzerine evine gidip kapıyı çaldılar. Kapıyı açan olmayınca durumu polise haber verdiler.

EVDEN ÇIKARKEN GÖRÜLDÜLER

İHBAR üzerine apartmana gelen polis ekipleri çilingir yardımıyla eve girdiğinde genç kadını banyo tavanına asılı halde buldu. Ünal'ın cansız bedeni yapılan incelemenin ardından otopsi için morga gönderilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında ulaşılan bilgiler doğrultusunda apartmanın güvenlik görevlisi ve komşularının ifadesine başvuruldu. Güvenlik görevlisi, ifadesinde Ceren'in biri kız, diğeri erkek olan 2 arkadaşının polisler eve gelmeden önce evden çıktığını gördüğünü belirtmesinin ardından polis iki kişiyi göz altına aldı. Şüphelilerin, olayla ilgili bilgilerinin olmadığını söyledikleri öğrenildi.

"İNTİHAR EDECEK BİRİ DEĞİLDİ"

CEREN'İN ölümündeki sis perdesi aralanmaya çalışılırken genç kızın Denizli'de yaşayan babası Pamukkale Belediyespor Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı Sporcusu Emrullah Ünal, Yeni Asır'a kızının ölümüyle ilgili ilginç iddialarda bulundu. Kızının intihar etmesini gerektirecek hiçbir durum olmadığını ve olaydan bir gün önce kızıyla telefonda görüştüğünü dile getiren acılı baba Ünal, "Kızımla sürekli telefonda görüşüyorduk. Bana şimdiye kadar hiçbir sorunundan bahsetmedi. Ölümünden bir gün önce de telefonla beni aradı. Buzdolabı alacağını söyledi. Ben de kendisine para gönderdim. İntihar edecek bir kişi buzdolabı mı alır? Kızım intihar etmedi cinayete kurban gitti" diye konuştu.

"SIRTINDA YARALAR VARDI"

ACILI baba olayın ardından kızını teşhis etmek için hastaneye gittiğinde kızının sırtında ve göz altında yara ve morluklar fark ettiğini söyledi. Ünal, "Kızımın intihar etmesi için hiç bir sebep yoktu. Kızımı bulduklarında dizleri yere temas ediyormuş. Kızımı gördüm, gözünün altında bir yara izi, sırtında ise morluklar vardı. Olaydan birkaç saat önce apartmanın çevresinde Ceren'in arkadaşları olduğu ileri sürülen iki kişi apartmana girip çıkmış. Ben bu olayın çok yönlü araştırılmasını istiyorum" diyerek davanın aydınlığa kavuşturulmasını beklediğini söyledi.

KAZIM YÖRÜKÇE