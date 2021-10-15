“Gamze’me kıyan katil 18 yılla mı kurtulacak”

DENİZLİLİ Gamze Esgicioğlu'nu (23), Isparta'da kaldığı apartta bıçaklayarak öldüren Hasan Bölüm, müebbet hapisle yargılandığı davada 18 yıla çarptırıldı. Kararın ardından Yeni Asır'a konuşan Baba Mehmet Esgicioğlu, "Kızımı öldürmüşler, intihar süsü vermek istemişler. 23 yaşında katledilen kızımın katiline 18 yıl... Bu nasıl adalet, bu nasıl bir vicdan. 18 yıl değil, ömür boyu yatsın" diyerek gözyaşı döktü.

MÜEBBET İSTENMİŞTİ AMA...

ISPARTA Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Uluborlu Meslek Yüksekokulu'ndan 2019'da mezun olduktan sonra kentte bir çağrı merkezinde çalışan Gamze, 13 Ekim 2020'de sabah saatlerinde Anadolu mahallesinde kaldığı apartta göğsünden bıçaklanarak öldürüldü. Olayın ardından polis, Gamze'nin erkek arkadaşı Hasan Bölüm ile M.K, İ.O.B. ve H.Y'yi gözaltına aldı. Hasan B. tutuklanırken, diğer 3 şüpheli serbest kaldı.

Cinayetin iddianamesinde Hasan Bölüm'ün 'kasten öldürme'den müebbet hapis, M.K'nın ise 'suç delillerini gizlemeye çalışmak'tan 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanması talep edildi. Isparta 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada mahkeme heyeti, suç vasfının değiştiği, öldürme değil yaralama kastıyla hareket ettiği gerekçesiyle Bölüm'e 18 yıl hapis cezası verdi. Baba Mehmet Esgicioğlu bu kararı beklemediklerini belirterek, "İtiraz hakkımızı kullanacağız. Mücadelemiz sürecek. Kızımı öldürmüşler, intihar süsü vermek istemişler. 23 yaşında katledilen kızımın katili 18 yılla mı kurtulacak, bir ömür yatsın" diye dert yandı.

■ SEBAHATTİN ALP