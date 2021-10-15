Sevgilisini ciple öldüren kadın, kazayla oldu dedi

DENİZLİ'DE eğlence dönüşü kıskançlık yüzünden tartıştığı sevgilisi araçtan inince deliye dönen genç kadın, yere düşen Murat Avcı'yı lüks cipiyle kafasının üzerinden geçerek feci şekilde öldürdü. Sevgilisinin üzerinden iki kez ciple geçen Düşçü, bağıra çağıra çevreden yardım isteyerek olayı kaza gibi göstermeye çalıştı.

Gelen polislere de dövünerek sevgilisini kazayla ezdiğini anlatan Düşçü'nün yalanı, ekiplerin güvenlik kamerası görüntülerini izlemesiyle ortaya çıktı. Görüntülerde erkek arkadaşı Avcı'yı araçtan indikten sonra ezdiği ve aracıyla dönüp tekrar başının üzerinden geçtiği görülen gözü dönmüş kadın gözaltına alındı. Düşçü ayrıca yapılan kontrolünde alkollü çıktı.

ÖNCE YERDE SÜRÜKLENDİ

OLAY, Pamukkale ilçesi Zeytinköy mahallesinde yaşandı. 4 yıldır birlikte yaşayan Murat Avcı (41) ve Dilek Düşçü (34), birlikte eğlenceye gidip alkol aldılar. İkili ardından kadına ait 35 MRT 34 plakalı lüks ciple gece geç saatlerde kaldıkları apart dairenin önüne geldi. Bu arada iki sevgilinin kıskançlık yüzünden kavga ettikleri öğrenildi. Sonrasında otomobilden inen Murat Avcı, kapısından tuttuğu aracın hareket etmesiyle yerde sürüklenmeye başladı. Onun düştüğünü gören kadın ise önce geri geri gelerek, ardından tekrar ileriye giderek iki kez erkek arkadaşı Murat Avcı'nın kafasının üzerinden geçti. Avcı kanlar içinde otomobilin altında kaldı.

POLİSİ KANDIRMAK İSTEDİ

ARACINDAN indikten sonra sevgilisini feci halde gören kadının çığlıkları üzerine çevredeki vatandaşlar yardıma koştu. Ayrıca ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Araç altından çıkarılan adama ilk müdahaleyi yapan sağlıkçılar, Avcı'nın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

CİNAYET Masası polislerinin ifadesini aldıkları Dilek Düşçü, kavga ederken araçtan inen Avcı'yı fark edemeyerek ezdiğini söyledi. Ancak güvenlik kameralarında, genç kadının araca tutunan Avcı'yı birkaç metre sürüklediği, ardından iki kez bilinçli olarak üzerinden geçtiği görüldü. Bunun üzerine Dilek Düşçü cinayet şüphelisi olarak gözaltına alındı. Avcı'nın cenazesi ise otopsi için Adli Tıp'a gönderildi.

İHSAN KARATAŞ- SEBAHATTİN ALP