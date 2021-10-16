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Haberler Denizli Baba ile 4 yaşındaki oğlu kaza kurbanı

Baba ile 4 yaşındaki oğlu kaza kurbanı

Denizli’de üstgeçidin ayağına çarpan otomobilde bulunan Alaattin Taş, 4 yaşındaki oğlu Doğukan Taş ve 18 yaşındaki Ömer Akkun yaşamını yitirdi

Baba ile 4 yaşındaki oğlu kaza kurbanı

16.10.2021

Denizli'de direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü üstgeçidin beton ayağına çarptı, kazada baba ile 4 yaşındaki oğlu hayatını kaybetti. Merkezefendi ilçesi İzmir Bulvarı'nda önceki gece meydana gelen trafik kazasında, Alaattin Taş (42) idaresindeki 20 AB 064 otomobil, kontrolden çıkarak üstgeçidin beton ayağına çarptı. Araç çarpmanın ardından tekrar yola savruldu.

HASTANEDE ÖLDÜLER
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Hurda yığınına dönen araçta bulunan sürücü Alaattin Taş olay yerinde, 4 yaşındaki oğlu Doğukan Taş ile araçta yolcu olarak bulunan 18 yaşındaki Ömer Akkun da kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti. Acılı haberi duyan aile yakınlarının olay yerine geldiği anda feryadı yürekleri dağladı.

23 METRE FREN İZİ
Görgü tanıklarının ifadelerine göre aşırı süratli olduğu ve beton ayağa çarpmadan önce 23 metrelik fren izi tespit edilen otomobilin kağıt gibi ezildiği kazaya ait güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı. Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde aracın süratli bir şekilde seyrettiği, fren yapması sonucu savrulduğu ve üstgeçidin beton ayağına çarptığı anlar yer aldı.

SEBAHATTİN ALP

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