Vekile şantaj yapan firari sanık yakalandı

DENİZLİ'DE CHP milletvekili Haşim Teoman Sancar'ın partisinden istifa etmesine neden olan şantaj olayı firarisi Sadık S. de yakalandı. Şubat ayında kendisine ait video kaydı olduğu iddiası ile şantaja maruz kaldığını öne süren Sancar, yaptığı bir açıklamada sanıkların 1 milyon dolar talep ettiklerini belirtmişti. Yapılan şantaja boyun eğmeyerek Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikâyette bulunan Sancar'ın ifadeleri doğrultusunda gerçekleştirilen operasyonda, olaya adı karışan 5 şüpheli belirlenmiş 4'ü kısa süre içinde yakalanmıştı.

ÜLKEYE GİRERKEN YAKALANDI

DENİZLİ 15. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada sanıklar 3 yıl 4 ay hapis cezası ve şantaj suçundan 2 yıl 1 ay hapis 41 bin 660 lira para cezası verilmişti. Olayın son sanığı Sadık S'nin Kıbrıs'ta olduğu tespit edildi. Sadık S. önceki gün Türkiye'ye giriş yaptığı sırada emniyet güçlerinin kontrollerine takıldı ve gözaltına alınarak Ankara'ya getirildi. Mahkeme Sadık S.'ye de 3 yıl 4 ay hapis cezası ve şantaj suçundan 2 yıl 1 ay hapis 41 bin 660 lira para cezası verdi.

■ SEBAHATTİN ALP