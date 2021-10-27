Ailesini rehin alan babayı polis ikna etti

DENİZLİ'DE psikolojik sorunları olan Metin Boz, evinde hamile eşi ve iki çocuğunu tüfekle rehin aldı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, yaklaşık 2 saat süren ikna sonucu önce eşi Oya Boz ve çocuklardan birini kurtardı. Diğer çocuğunu bırakmamakta ısrarcı olan Metin Boz, eve girmek isteyen polis ekiplerine silah çekerek korku dolu anlar yaşattı. Kendisini tanıyan polislerce ikna olan Boz, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

■ MURAT ŞENBAKLAVACI