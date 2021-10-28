İhracat artışı rekorla taçlandı

DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu, “2021 yılı için koyduğumuz ihracat hedeflerini rekorlar sayesinde revize ettik. Yeni hedefimiz 4,5 milyar Dolar” dedi

Denizli ihracatı 16 aydır süren ihracat artışını rekorlarla taçlandırıyor. Yılsonunda şehrin ihracatının 4,5 milyar Amerikan Doları'na ulaşması bekleniyor. Son verilere ilişkin açıklamalarda bulunan DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu, yıl genelinde ulaşılan değerler sayesinde ihracat hedeflerini revize ettiklerini belirterek şunları söyledi:



MEMNUNİYET VERİCİ

"Ocak-Eylül döneminde Denizli ihracatı, 3,3 milyar Amerikan Doları'na ulaştı. Bu değer, 2020 yılının tamamında yakaladığımız ihracatın üzerinde seyrediyor. 2021 yılı için, kendimize 4 milyar Amerikan Doları ihracat hedefi koymuştuk. Yıl içinde kırılan rekorlar sayesinde bu hedefimizi önce 4,2 milyar Amerikan Doları, ardından ise 4,3 milyar Amerikan Doları olarak revize ettik. Bu hedeflerimizi geride bıraktık. Yeni hedefimizin ise 4,5 milyar Amerikan Doları olduğunu söyleyebiliriz." Katma değerli ihracatı çok önemsediklerini belirten Başkan Memişoğlu, "Geçtiğimiz sene kilogram başına ihracat değerimiz 1,65 Amerikan Doları idi. Bu sene ise bu değer 2,05 Amerikan Doları'na ulaştı. Sürdürülebilir ihracat artışı aslında sağlıklı bir ihracat yapısından geçiyor. Bu noktada, ihracatımızın birim değerinin artması bizim için çok önemli bir veri olarak karşımıza çıkıyor. Ülkemizin kilogram başına ihracatının 1,15 seviyelerinde olduğunu göz önünde bulundurduğumuzda, Denizli ihracatında yakaladığımız seviye, ülkemizin yaklaşık yüzde 80 üzerinde. Bu durum elbette memnuniyet verici. DENİB olarak katma değerli ihracata yönelik çalışmalarımız da hız kesmeden devam ediyor. Özellikle Turkish Towels Turquality projemiz ile Türk havlusunun dünyadaki bilinirliğini artırmayı hedefliyoruz ve prestijli etkinliklerde yer alarak Türk havlumuzu tanıtıyoruz" dedi.



SEKTÖREL ÇESİTLİLİGİMİZ BIZIM GÜCÜMÜZ

Denizli'nin sektörel çeşitliliğine vurgu yapan Hüseyin Memişoğlu, şehrin ihracatında 2000'li yılların başında hâkim sektörün tekstil- konfeksiyon olduğunu belirterek şu değerlendirmelerde bulundu: "Değinmek istediğim önemli hususlardan biri de ihracatçı sektörlerimizin çeşitliliği. 2000'li yılların başında tekstil-konfeksiyon sektörü ağırlıklı bir ihracat yapımız vardı. Sektör ihracatı, toplam ihracatımızdan yaklaşık yüzde 80 oranında pay alıyordu. Bugün ise, ihracat rakamlarımız artarken tekstil-konfeksiyon sektörünün ihracatı da artıyor; ancak toplam ihracatımızdaki payı azalıyor. Sektörün genel ihracatımızdan aldığı pay Ocak- Eylül döneminde yüzde 38 olarak gerçekleşti. n DENİZLİ olarak kablo, bakır tel, doğal taş, gıda, makine, dış giyim gibi sektörlerde güçlü bir ihracatçı konumdayız. 27 sektörün neredeyse tamamında ihracat yapıyoruz. Şehrimize, ekonomimize katkı sunan tüm ihracatçılarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz."