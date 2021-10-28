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Haberler Denizli Kardeşiyle girdiği arazi kavgasında yeğeninin katili oldu

Kardeşiyle girdiği arazi kavgasında yeğeninin katili oldu

Denizli’de ortak oldukları lavanta bahçesini yüzünden kardeşiyle kavga eden amca, kendisiyle konuşmaya gelen yeğenini av tüfeğiyle öldürdü. Olay yerinden firar eden amca Mustafa A.’nın daha sonra Akköy Jandarma Karakoluna giderek suç aletiyle birlikte teslim oldu.

Kardeşiyle girdiği arazi kavgasında yeğeninin katili oldu
İHA

28.10.2021, 22:51

Olay, Pamukkale ilçesi Akçapınar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mustafa A. ortağı olduğu kardeşi İsmail A.'nın yanına giderek kredi çekmek için lavanta bahçesini ipotek ettirmek istedi. Bu duruma karşı çıkan İsmail A. kardeşi Mustafa A. ile tartışmaya başladı. Çıkan tartışmanın ardından iki kardeş karakolluk oldu. Aradan geçen süre zarfından tekrar karşılaşan iki kardeş tartışmaya başlarken, yakınlarının araya girmesi sonucu ayrıldı.



KENDİSİNİ DÖVEMEYE GELDİĞİNİ SANDIĞI YEĞENİNİ VURDU
Kavganın ardından olay yerinde ayrılan Mustafa A. mahalle arasında bulunan çeşmeye giderek su doldurmaya başladı. Bu sırada arkasından gelen yeğeni Hasan A.'yı fark eden amca Mustafa A., öfkeyle yeğeninin kendisi döveceğini zannederek yanına bulundurduğu av tüfeğini çıkarıp ateş etti. Göğsünden aldığı isabet sonucu Hasan A. kanlar içinde yere yığıldı. Amca Mustafa A. paniğe kapılarak olay yerinden kaçarken, vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri Hasan A.'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay Yeri İnceleme ekipleri çalışmalarını gerçekleştirirken, savcının incelemesi sonrası Hasan A.'nın cenazesi morga kaldırıldı.
Öte yandan, olay yerinden firar eden amca Mustafa A.'nın daha sonra Akköy Jandarma Karakoluna giderek suç aletiyle birlikte teslim olduğu öğrenildi.

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