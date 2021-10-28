Rektör, tıp fakültesi öğrencileriyle buluştu

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, bu yıl PAÜ Tıp Fakültesi’ni kazanan öğrenciler için düzenlenen tanışma ve bilgilendirme toplantısına katıldı

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Rektörü ve aynı zamanda Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi olan Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, bu yıl PAÜ Tıp Fakültesi'ni kazanan öğrenciler için düzenlenen tanışma ve bilgilendirme toplantısına katıldı. Öğrencilerin taleplerini dinleyen Rektör Prof. Dr. Kutluhan, onlara kendisinin uyguladığı TUS'a hazırlık çalışma stratejisini anlattı.



'İLK 10'DA EN AZ 3 PAÜ'LÜ

Doktorluğun tükenmeyen bir aşk olduğunu söyleyen Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, bu fakülteye isteyerek gelmenin gerektiğinin altını çizdi. Kendi öğrenciliğinden anılarını öğrencilerle paylaşan Rektör Prof. Dr. Kutluhan, mesleki deneyimlerini aktardı. Bir hekim olarak hastayı iyi anlamanın önemine vurgu yapan Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, "İnsanlar olarak hepimiz, yaşamak için çabalıyoruz ve hayatımızı uzun ve sağlıklı olmasını istiyoruz. Burada da en değerli meslek tabi ki hekimlik olmuş oluyor. Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, en yüksek puanla öğrenci kabul eden tıp fakültelerinden biridir. Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Probleme Dayalı Öğretim (PDÖ) Modelini benimsemiş ve bu anlamda başarı elde etmiş bir fakültedir. Gerçekleştirilen son Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) 2'ncisi tıp fakültemiz mezunlarından biridir. Kendisini bu vesile ile bir kez daha tebrik ediyorum. Bunun altında yatan başarı, bu eğitim sistemidir. Tıp Fakültesi olarak TUS hedefimiz, ilk 10'da en 3 PAÜ Tıp Fakültesi mezununun olmasıdır. Bir kez başardığınızda bu başarıyı tekrar etme şansınız artmaktadır. Uyguladığımız bu öğretim modeli, Türkiye'de tek. Bu modelin avantajlarından faydalanmak için tüm gayretinizi gösterin." diye konuştu. Öğrencilerin isteğine kayıtsız kalmayan Rektör Prof. Dr. Kutluhan, 'dönem-1' öğrencilerinin tüm derslerinin yüz yüze yapılacağını söyledi.



GENÇLERİ TEBRİK ETTİ

PAÜ Tıp Fakültesi Dekanlığı, Tıp Fakültesi'ni bu yıl kazanan dönem bir öğrencileri için bir tanışma ve bilgilendirme toplantısı düzenledi. PAÜ Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe; Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Prof. Dr. Melek Küçükatay, fakülte yönetimi ve öğretim üyeleri katıldı. Tıp Fakültesi'ni kazanan öğrencileri tebrik eden ve başarılarının devamını dileyen Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, onlara, bir insanı sağlığına kavuşturmakla doğrudan ilgili bir mesleği icra edeceklerini ve bu yüzden kendilerini meşakkatli bir eğitim sürecinin beklediğini hatırlattı.



■ SEBAHATTİN ALP