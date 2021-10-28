Şebnem Şirin’in katilinin ifadesi kan dondurdu! Cinayette korkunç detaylar...

Kınıklı Mahallesi'ndeki bir apartın birinci katında yaşayan Şebnem Şirin'in (25) bıçaklanarak öldürülmesinin ardından polis ekiplerince gözaltına alınan Furkan Z'nin (25) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilen Furkan Z, basın mensuplarının "Neden öldürdünüz? Pişman mısınız?" sorularına yanıt vermedi.

Zanlının yakınlarının sevk sırasında adliye bahçesinde bekledikleri görüldü.

Öte yandan zanlının "cinsel istismar, gasp, trafik güvenliğini tehlikeye sokma" gibi suçlardan 6 kaydının bulunduğu da öğrenildi.

Emniyetteki ifadesinde, olay anını hatırlamadığını ileri süren cinayet zanlısı Furkan Z, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "canavarca hisle ve tasarlayarak öldürme" suçundan tutuklandı.

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12 KESİCİ ALET YARASI

Maktulün Pamukkale Üniversitesi Hastanesinde yapılan ön otopsisinde vücudun göğüs, yüz ve boyun bölgesinde toplam 12 kesici alet izi tespit edildiği, genç kızın boğazındaki bıçak kesiği nedeniyle hayatını kaybettiği belirlendi.

Zanlı, mahkemede verdiği ifadesinde ise sarraf olarak çalıştığını, Şebnem'in kendisiyle evlenmek istediğini, kabul etmemesi ve kıskançlık nedeniyle sürekli tartıştıklarını iddia etti.

Olay gecesi bir eğlence mekanında oturduktan sonra evde alkol aldıklarını, tartıştıkları sırada Şebnem Şirin'in kendisine hakaret ettiğini ve bıçak savurduğunu, parmağını kesildiğini ileri süren Furkan Z, engellemek için kızın kolunu tuttuğunu, bundan sonrasını alkollü olduğu için hatırlamadığını öne sürdü.

Furkan Z ifadesinde, "Olaydan sonra babama 'Ben Şebnem'i öldürdüm gelin bana yardım edin' diye sözler söyleyip söylemediğimi hatırlamıyorum. Ancak cep telefonumun sim kartını attığımı hatırlıyorum. Sim kartı atmamı babam da söylemiş olabilir. Ben tasarlayarak canavarca hisle Şebnem'i öldürmedim. Olayı hatırlamıyorum." dedi.

OLAY

Dün, Kınıklı Mahallesi 6071 Sokak'ta bulunan bir apartta yaşayan Şebnem Şirin'in (25) evinden bağrışma sesleri duyan ve bir kişinin otomobiliyle uzaklaştığını gören komşuları, durumu polise bildirmişti.

Sağlık ekipleri Şirin'i evin salonunda boğazından bıçaklanmış halde ölü bulmuş, yakalanan Furkan Z'nin polisteki ifadesinde, kendisinden ayrılmak isteyen kız arkadaşını bıçakladığını itiraf ettiği belirtilmişti.