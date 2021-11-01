Şebnem’in ölümünde polis ihmali iddiası

DENİZLİ'DE 27 Ekim Çarşamba günü saat 05.00 sıralarında erkek arkadaşı Furkan Zıbıncı tarafından boğazı kesilerek öldürülen Şebnem Şirin'in ailesinin avukatı Osman Tabu açıklama yaptı.

TABU, büyük bir ihmal olduğunu, Şebnem'in çığlıklarını duyan komşularının ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekiplerinin misafir gibi kapıyı çaldıklarını, zanlı ile görüştükten sonra olay yerinden gittiklerini, zanlının Şebnem Şirin'i öldürdükten sonra hemen kaçtığını ve polis ekiplerinin olay yerine 2 saat sonra geldiğini söyledi.

SAPLANTIYA DÖNÜŞTÜ

TABU, "Maktulün o an ki durumunu bilemiyoruz. Belki hayattaydı. Belki o an itibariyle gerçek bir müdahale yapılsaydı kurtarılabilirdi" diye konuştu.

AVUKAT Tabu, "Şebnem'in yakın zaman önce okulundan mezun olduğu, gıda mühendisi unvanını kazandığını ve iş aradığını, artık kariyerine odaklanmak istediği biliniyor. Şebnem'in daha önceden her ne kadar kısa bir müddet de olsa yakın arkadaşlığı olmuş ise de zanlıdan ayrılmak istediği ve dolayısıyla da ilişkiyi sonlandırdığı biliniyor. Ancak zanlının psikolojik olarak bunu kabullenemediği için tepki gösterdiği, Şebnem'in ayrılma kararına karşı direndiği ve artık bunun saplantılı bir hal aldığı anlaşılıyor. Öyle ki zanlının Şebnem'i uzaktan takip ettiği, kendi arkadaşlarıyla oturup kalkarken onu gizlice izlediği durumlar söz konusu" dedi.

SEBAHATTİN ALP