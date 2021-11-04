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Haberler Denizli İnternette tanıştığı kadın ve arkadaşları tarafından uyutulup soyuldu

İnternette tanıştığı kadın ve arkadaşları tarafından uyutulup soyuldu

Son dakika... Manisa'da bir kişi, internet üzerinden tanışarak evine gittiği kadın ve arkadaşları tarafından içeceğine atılan ilaçla uyutulup soyuldu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İnternette tanıştığı kadın ve arkadaşları tarafından uyutulup soyuldu

04.11.2021, 15:37

Olay, dün Yunusemre ilçesi Muradiye Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, M.B. isimli şahıs, internet üzerinden D.K. (46) isimli kadınla arkadaşlık kurdu. Otomobiliyle D.K.'nın evine giden M.B., burada D.K.'nın arkadaşları N.E. (46) ve M.E. (48) ile tanıştı. Sohbet ortamında M.B., kendisine ikram edilen ilaçlı kola ile uyutularak, cebindeki 5 bin TL'si alındı. Daha sonra N.E. ve M.E. tarafından kendi aracına konulan M.B., yaklaşık 500 metre mesafedeki bir sokakta aracı park edilerek bırakıldı. Bir süre sonra uyanan M.B. jandarmaya giderek şikayetçi oldu. Şüphelilerin kaldığı eve giden JASAT timleri D.K, N.E. ve M.E'yi gözaltına aldı. Savcılığın talimatıyla M.B'ye ait olan 5 bin TL'nin 2 bin 500 TL'si D.K'dan alınarak M.B'ye teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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