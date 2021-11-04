Kötü koku ihbarına gelen polis ceset buldu

DENİZLİ Merkezefendi'de kötü koku ihbarına gelen polis, bir iş hanındaki inşaat şirketi ofisinde kalan Ali Yılmaz'ın (58) cesediyle karşılaştı. Kolonya içtiği ileri sürülen Yılmaz'ın, 4 gün önce öldüğü belirlendi.
15 Mayıs Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'ndaki Hamdi Bey İşhanı'nda çalışan Ali Yılmaz'dan haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi. Yılmaz'ın işyerinden kötü koku geldiğini bildiren iş hanındaki çalışanların da ihbarıyla olay yerine gelen ekipler cesetle karşılaştı.
■ SEBAHATTİN ALP
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