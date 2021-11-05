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Haberler Denizli Denizli'de UFO paniği! Çameli semalarındaki ışık merak konusu oldu

Denizli'de UFO paniği! Çameli semalarındaki ışık merak konusu oldu

Son dakika... Çameli'nde gökyüzünde görülen parlak bir cisim merak konusu oldu. 'UFO' söylentilerine bir yenisi daha eklenirken, cismin ne olduğu henüz bilinmiyor.

Denizli’de UFO paniği! Çameli semalarındaki ışık merak konusu oldu
İHA

05.11.2021, 10:21

Denizli'nin Çameli ilçesindeki hareket eden cisim vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Yaklaşık 1 saattir hareket halinde olan bir yakınlaşıp bir uzaklaşan cismin ne olduğu merak konusu



Merakla kaynağı belli olmayan gizemli ışığı takip eden vatandaşlar, "Işık veya cisim gökyüzünde sürekli hareket ediyor. Bu ışık akşam saatlerinde bu yana gökyüzünde. Olduğu yerde sürekli hareket ediyor. İlk defa böyle bir ışık görüyoruz. Kimse de ne olduğunu bilmiyor" dedi

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