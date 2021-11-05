Denizli'nin Çameli ilçesindeki hareket eden cisim vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Yaklaşık 1 saattir hareket halinde olan bir yakınlaşıp bir uzaklaşan cismin ne olduğu merak konusu
Merakla kaynağı belli olmayan gizemli ışığı takip eden vatandaşlar, "Işık veya cisim gökyüzünde sürekli hareket ediyor. Bu ışık akşam saatlerinde bu yana gökyüzünde. Olduğu yerde sürekli hareket ediyor. İlk defa böyle bir ışık görüyoruz. Kimse de ne olduğunu bilmiyor" dedi
Denizli'de UFO paniği! Çameli semalarındaki ışık merak konusu oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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