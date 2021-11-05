Türkiye’nin uluslararası üretim merkezi olma potansiyeli var

AVRUPA İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Bölgesel Ekonomik Görünüm Raporunu yayımladı. Raporda, EBRD'nin faaliyette olduğu tüm bölgelerde 2021 yıl sonu büyümesinin yüzde 5,5, 2022 yıl sonu büyümesinin ise yüzde 3,8 olması bekleniyor. Raporda Türkiye'nin 2021 yılı büyüme tahmini ise yüzde 5,5'ten yüzde 9,0'a yükseltildi. EBRD Bölgesel Başekonomisti Roger Kelly, Türkiye'nin salgınının tüm dünyada ağır etkilerinin hissedildiği geçen yıl itibarıyla yüzde 1,8 büyüme kaydettiğini belirterek, "Türkiye bu şekilde geçen yıl pozitif büyüme kaydedebilen birkaç ekonomiden biri olmayı başardı. Ekonomik aktivitedeki güçlü artış bu yıl da devam etti. Türkiye salgın sonrası bağlamda bölgesel ve uluslararası bir üretim merkezi olma potansiyeline sahip" diye konuştu.

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