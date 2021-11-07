Denizli Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde imzalanan 'Minik Kalpler Can Dostlarımız İçin Atıyor' projesiyle toplam 67 okula köpek kulübesi ile bakımını üstlenecekleri köpekler teslim edilmeye başlandı. Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma, Rehabilitasyon Merkezi ve Doğal Yaşam Parkı'nda bakım ve aşıları yapılan 3 sokak köpeği ilk etapta Milli Eğitim Müdürlüğü ile Ahi Sinan İlkokulu ve 19 Mayıs İlkokulu'na teslim edildi. Köpeklerin ve kulübelerinin okullara yerleştirilmesini sevinçle izleyen çocuklar çok mutlu oldu. Öğrenciler, yeni dostlarına çabuk alıştı. ■ SEBAHATTİN ALP