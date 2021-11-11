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Haberler Denizli İmece barajı

İmece barajı

İmece barajı

11.11.2021

DENİZLİ Pamukkale'de yaşanan kuraklık nedeniyle ürün kaybı yaşayan kırsal Güzelpınar Mahallesi halkı, eline kazma kürek alarak, geçen yıl mahalleye 500 metre mesafede bulunan Kirse Deresi yatağının içine 100 metre uzunluğunda gölet yaptı. Ancak göletin sulamada yetmeyeceğini düşünen mahalle halkı, baraj yapmaya karar verdi.
ÖNCE iş makineleriyle dere yatağında 250 metre uzunluğunda, 12 metre derinliğinde ve 30 metre genişliğinde kazı yaptıran mahalle halkı, önüne de arazideki dev kayaları kullanarak set yaptı. Su tutmaya başlayan barajdan başta Güzelpınar Mahalle halkı olmak üzere çevredeki çiftçiler de su alabilecek.

SEBAHATTİN ALP

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