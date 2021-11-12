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Haberler Denizli Beyaz cennetin Siyam ikizleri koruma altında

Beyaz cennetin Siyam ikizleri koruma altında

Beyaz cennetin Siyam ikizleri koruma altında

12.11.2021

DENİZLİ'DE Pamukkale travertenlerinde bulunan siyam ikizi kara kaplumbağaları, koruma altına alındı.

Yerli bir turist tarafından fark edilen ve yaklaşık 1 aylık oldukları tahmin edilen siyam ikizi kaplumbağalar, Pamukkale Üniversitesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Serdar Düşen ve Prof. Dr. Eyüp Başkale'ye teslim edildi.

Prof. Dr. Başkale, "Böyle bir türün doğada yaşaması zor. Biz de teslim alıp kendi laboratuvarlarımızda yaşatmaya çalışacağız. Umarım başarılı oluruz. Çünkü önemli özelliklere sahip türlerden bir tanesi olarak karşımıza çıktı" dedi.

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