Dağlardan gelen şifa kaynağı; Kuşburnu

Ülkemizin birçok dağ kesiminde yetişen ve zengin C vitamini sayesinde bağışıklık sistemini güçlendiren kuşburnu bitkisine talep arttı. Son yıllarda tüm dünyayı saran salgına karşı korunmak için en büyük şifa olarak gösterilen kuşburnu, pazar tezgahlarında da yerini aldı. Daha çok vatandaşlar tarafından kış aylarında bağışıklık sisteminin güçlenmesi için bitkisel çaylar başta olmak üzere marmelat ve reçel yapımında kullanılan kuşburnu, semt pazarlarında kilosu 50 TL'ye satılıyor.
Denizli'de dağdan topladığı bitkileri pazarda satarak geçimini sağlayan Mehmet Cambaz, tüm dünyayı saran salgın ve havaların soğuk olmasıyla birlikte vatandaşların doğada yetişen bitki ürünlerine yöneldiğini söyledi. Cambaz, "Kuşburnunda mükemmel bir C vitamini bulunuyor. Kuşburnun 9-10 farklı çeşit insan vücuduna faydası var. Kuşburnu hem çay hem de reçeli yapılıyor" dedi.