Dağlardan gelen şifa kaynağı; Kuşburnu

"YABANİ AĞAÇ DİYE HERKES KESİYOR"

Birçok vatandaşın bilinçsizce, kötü görüntü ve faydası olmadığını düşündüğü için kuşburnu ağacını kestiğini söyleyen Mehmet Cambaz, ağacın verdiği meyvenin faydasını saymakla bitiremedi. Cambaz, "Yabani ağaç diye herkes kesiyor. Bunlar yanlış daima yetiştirilmesi gerekiyor. Mide bulantısı, kusma, kalbi güçlendirir ve kabızlığı gideriyor. Birçok faydası bulunuyor, anlatmakla bitmiyor. Herkes kuşburnu arıyor. Kuşburnunu toplamak çok zahmetli. Yaz ve kış talep görüyor. Artık son mevsimi kuşburnun zamanı bitiyor. Kuşburnun fiyatı mevsimine göre değişiyor. Ben dağdan dikenlerin içerisinde 2-3 güne topluyorum. Ancak emeğimin azda olsa fiyatını çıkarıyor. Kuşburnu toplarken hem yiyorum hem de elimi dikenler yırtıyor. Biz pazarda 50 TL'ye, aktarlar ise 100 TL'ye satıyor" diye anlattı.