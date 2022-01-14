Denizli’de lise öğrencileri için aşı kampanyası

İl Sağlık ve İl Milli Eğitim müdürlüklerince başlatılan kampanya kapsamında Kazım Kaynak Anadolu Lisesi'nde aşı standı kuruldu.

Velilerinden izin alan 147 öğrencinin aşılarını olduğu etkinlikte konuşan Okul Müdürü Mehmet Ali Vural, artan vaka sayılarının eğitim öğretimde aksamalara neden olmaması için gayret gösterdiklerini söyledi.

Öğrencilerin desteğiyle aşı kampanyası yaptıklarını anlatan Vural, "Lise öğrencilerinin dahil olduğu bu aşı seferberliğinin diğer okullara da örnek olmasını temenni ediyoruz." dedi.

İlk doz aşısını yaptıran 12. sınıf öğrencisi Alper Alkaya, vaka sayılarının artmasının kendisini endişelendirdiğini, aşı olmaya karar verdiğini belirterek, "Aşı olmak istemeyenler bence ısrar etmesinler. Çünkü her gün sayılar artıyor. Hastalığı ayakta atlatmanın yolu aşı olmaktan geçiyor." dedi.

Aşı olan öğrencilerden Ecrin Yumrukaya da daha önce Kovid-19 geçirdiğini ifade ederek, "Hastalığı geçirdiğimde aşım yoktu. İki kez hastaneye kaldırıldım. Aşım olsaydı daha hafif atlatabilirdim. Herkese aşı olmalarını öneriyorum." diye konuştu.