82 yaşındaki Fatma Nine korona virüsü yendi

DENİZLİ'NİN Pamukkale ilçesi Atalar Mahallesi'nde, torunu Fatih Yılmaz ile yaşayan 82 yaşındaki Fatma Ok'un, geçen ay yüksek ateş belirtisi ile gittiği hastanede yapılan korona virüs testi pozitif çıktı. İki gün sonra öksürük şikayeti baş gösteren torun Yılmaz da test sonucu korona virüse yakalandığını öğrendi. Fatih Yılmaz, 4 gün hastanede tedavi gördü ve nine-torun tedavi süreçlerinin ardından sağlıklarına kavuştu. Fatma Ok, "Aşı sayesinde korona virüsü yendim, yoksa atlatamazdım" dedi.

LİSELİLER OKULDA ASI KAMPANYASI BASLATTI

DENİZLİ'NİN Merkezefendi ilçesine bağlı Kazım Kaynak Anadolu Lisesi öğrencileri ve okul müdürü, artan korona virüs vakalarının ardından aşı oranını yükseltmek için 'Haydi gençler aşıya, aşı oluyorum virüsten korunuyorum' sloganıyla kampanya başlattı. Gerekli izinlerin alınmasının ardından öğrenciler velilerinden onay kağıdı alarak, okula gelen sağlık görevlileri tarafından aşı oldu. Aralarında hiç aşı olamayan öğrencilerin de bulunduğu proje kapsamında 147 öğrenci korona virüs aşısı oldu.

'BİR ÇOCUK DA SEN ISIT' 3 YILDA BİN ÇOCUGA ULASTI

DENİZLİ'DE Pamukkale Belediyesi Kent Konseyi ve Yunus Emre Mahalle Muhtarlığı'nın birlikte yürüttükleri "Bir Çocuk da Sen Isıt" projesi tüm hızıyla devam ediyor. Yunus Emre Mahalle Muhtarı ve aynı zamanda Pamukkale Belediyesi Kent Konseyi üyesi Selda Karan ve mahalleli kadınlar minik yüreklere dokunmak için bere örüyor. Bereler ilçedeki öğrencilere hediye ediliyor. Yunus Emre Mahalle Muhtarı Selda Karan 3 yıldır yürütülen proje ile binden fazla çocuğa bere ördüklerini söyledi

■ SEBAHATTİN ALP