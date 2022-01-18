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Haberler Denizli Kanala düşen otomobilden burnu kanamadan kurtuldu

Kanala düşen otomobilden burnu kanamadan kurtuldu

Denizli’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, önüne çıkan tel örgüyü aşarak kanala düştü. Maddi hasarın meydana geldiği kazada, sürücü araçtan burnu bile kanamadan çıktı.

İHA

18.01.2022, 18:45

Kanala düşen otomobilden burnu kanamadan kurtuldu

Kaza, Çameli Yeni Mahalle Andız Yapı yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan otomobil kontrolden çıkarak yol kenarındaki kanala düştü.

Araç içinde bulunan sürücü şans eseri ciddi bir yara almadan kurtuldu. Olay yerinde aracın kanala düştüğünü gören vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine çekici ve sağlık ekipleri çağrıldı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk sürücüyü kontrollerinin ardından hastaneye sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza yapılan araç ise çağrılan çekici yardımıyla kanaldan çıkarıldı. Polis ekipleri kazaya ilişkin tutanak tutarken, araçta ise maddi hasar meydana geldi.