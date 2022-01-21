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Haberler Denizli Öğrencilerine son kez karne verdi

Öğrencilerine son kez karne verdi

Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde karne töreni sonrası fenalaşan 56 yaşındaki kimya öğretmeni Mehmet Kartal, hastane yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı.

İHA

21.01.2022, 19:27

Öğrencilerine son kez karne verdi

Merkezefendi ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan Durmuş Ali Çoban Anadolu Lisesi'nde görev yapan kimya öğretmeni Mehmet Kartal (56), bu gün okulda öğrencilerine ilk dönem karnelerini verdikten sonra aniden sonra rahatsızlandı.

Karne töreninde yer alan meslektaşları tarafından ilk müdahalesi yapılan Mehmet Kartal, korona virüs şüphesiyle Servergazi Devlet Hastanesi acil servisine müracaat etti.
Korona testi için sıra beklerken fenalaşan Mehmet Kartal'a, acil servis ekibi tarafından müdahale edildi. 30 yıllık öğretmen olan Kartal, doktorların tüm abalarına rağmen kurtarılmadı.