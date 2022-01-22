Kayganlaşan yolda otobüs TIR’a çarptı

Denizli'nin Bozkurt ilçesinde, yolcu otobüsü kayganlaşan yolda, TIR'a arkadan çarptı. Kazada 21 yolcu yaralandı, otobüs şoförü hayatını kaybetti. Kaza, dün saat 04.00 sıralarında Denizli-Afyonkarahisar karayolu Baklankuyucak Kavşağı yakınında meydana geldi. Ankara'dan Muğla'nın Datça ilçesine gittiği öğrenilen Mukadder Balkın idaresindeki yolcu otobüsü, kayganlaşan yolda aynı yönde ilerleyen Süleyman Tuna Güngör yönetimindeki limon yüklü TIR'a arkadan çarptı.

YOLDA ÖNLEM ALINDI

Çarpmanın etkisiyle otobüsün ön bölümünde hasar meydana gelirken kazada 21 yolcu yaralandı, otobüs şoförü Mukadder Balkın ise hayatını kaybetti. Kaza yerine gelen polis ekipleri, başka bir kaza yaşanmaması için yolda önlem alırken, itfaiye ekipleri yolcuları otobüsten çıkardı. Yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. ■ SEBAHATTİN ALP