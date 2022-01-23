“Kardeşim cinayete kurban gitti”

Denizli'de, alkollü Mehmet Kılıç'ın (26) trafikte makas atarak ilerlediği otomobille çarpıp ölümüne neden olduğu motosikletli kurye Necati Yasin Batır'ın (19) ablası Ayşenur Batır (27), kardeşinin cinayete kurban gittiğini söyledi.

ÜNİVERSİTEYE GİDECEKTİ

15 Ocak günü 15.00 sıralarında, Merkezefendi ilçesi meydana gelen kazada, makas atarak ilerleyen Mehmet Kılıç yönetimindeki otomobil, karşı yönden gelen Necati Yasin Batır'ın kullandığı motosiklete çarptı. Kazada ağır yaralanan motosikletli kurye Batır, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kaza sonrası gözaltına alınan ve 2.70 promil alkollü olduğu belirlenen Mehmet Kılıç tutuklandı.

Üniversite parası biriktirmek için kuryelik yapan kardeşinin mezarını her gün ziyaret eden Ayşenur Batır, "Acımızı anlatmaya kelimeler yetmiyor. Kardeşim, göz göre göre bir cinayete kurban gitti. Kendi ayakları üzerinde durmak istiyordu. Üniversiteye gitmek için para biriktiriyordu. Bu kaza değil, resmen cinayettir" dedi.

ÇÖPE ATILAN UYUŞTURUCU MUYDU?

AYŞENUR Batır, "Sürücü hızlı olmadığını söylemiş, görüntülere bakınca makas attığı bile görülüyor. Yavaş gitse bunlar yaşanmazdı. Artık kardeşim geri gelmeyecek ama ben bu işin peşini bırakmayacağım. Kardeşimin kanı yerde kalmayacak. Bu göz göre göre yapılan bir cinayettir, başka açıklaması olamaz" dedi. Batır, "Görüntüde kardeşime çarpan sürücü yanındaki bir arkadaşıyla konuşuyor. Sonra da arkadaşı otomobile giderek içinden poşet alıyor. Poşeti saklayarak götürüp, çöpe atıyor. Ben poşetin içindekinin uyuşturucu olduğunu düşünüyorum. Yoksa neden o panikle çöpe atma ihtiyacı duysunlar" diye konuştu.

"PİŞMANIM DEMESİ YASİN'İ GERİ GETİRMEZ"

NECATİ Yasin Batır'ın annesi Nurcan Batır ise, "Benim oğlum öldürüldü. Kendi yolunda giderken, otomobille çarptılar. Alkollü oldukları ortaya çıktı. Madem alkol aldın neden trafiğe çıkıyorsun, canlar yakıyorsun Benim oğlum gitti, geri gelmeyecek. Başkalarının canı yanmasın. 'Pişmanım' demeleri benim oğlumu geri getirmiyor" diye konuştu.

SEBAHATTİN ALP