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Haberler Denizli Çameli'nde kar kalınlığı 40 santimetreyi aştı! Son 10 yılın en şiddetli kar yağışı

Çameli'nde kar kalınlığı 40 santimetreyi aştı! Son 10 yılın en şiddetli kar yağışı

Denizli'nin 1325 rakımlı ilçesi Çameli'nde kar kalınlığı ilçe merkezinde 40 santimetreyi aştı. Yoğun kar yağışı nedeniyle ilçede hayat beredeyse durma noktasına geldi. Son 10 yılın en şiddetli kar yağışının yaşandığı ilçede, araçlar yolda kalınca çalışanlar yürüyerek işlerine gitmek zorunda kaldı.

İHA

25.01.2022, 13:43 Güncelleme Tarihi: 25.01.2022, 13:50

Çameli’nde kar kalınlığı 40 santimetreyi aştı! Son 10 yılın en şiddetli kar yağışı

Denizli'nin en soğuk ilçelerinden olan Çameli'de, geçtiğimiz haftadan beri devam eden kar yağışı dün akşam saatlerinden itibaren etkisini iyice artırdı. Kar kalınlığının ilçe merkezinde 43, yüksek kesim mahallelerinde yer yer 1 metreyi buldu.

Çameli’nde kar kalınlığı 40 santimetreyi aştı! Son 10 yılın en şiddetli kar yağışı

Çameli Belediyesi ve Denizli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yoğun kar yağışının saatlerdir devam ettiği ilçede her hangi bir olumsuzluğu yaşanmaması için seferber oldu.

Çameli’nde kar kalınlığı 40 santimetreyi aştı! Son 10 yılın en şiddetli kar yağışı

Yoğun kar yağışı nedeniyle ilçede hayat neredeyse durma noktasına geldi. Son 10 yılın en şiddetli kar yağışının yaşandığı ilçede, araçlar yolda kalınca çalışanlar yürüyerek işlerine gitmek zorunda kaldı.

Çameli’nde kar kalınlığı 40 santimetreyi aştı! Son 10 yılın en şiddetli kar yağışı

Kilometrelerce yürümek zorunda kalan işçiler, kentin ana caddesinde ilginç görüntüler oluşturdu.

Çameli’nde kar kalınlığı 40 santimetreyi aştı! Son 10 yılın en şiddetli kar yağışı

Bazı iş yerlerinin açılmadığı ilçede, esnaflar kent merkezinde en son 43 santimetre olarak ölçülen karı temizlemeye çalıştı.

Çameli’nde kar kalınlığı 40 santimetreyi aştı! Son 10 yılın en şiddetli kar yağışı

Karı eğlenceye dönüştüren bazı esnaflarda, kendilerini uzun zamandır görmedikleri karın içerisine bıraktı.