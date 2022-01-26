Kardan adama uçan tekme! Çalandan sonra bunu da gördük

Yoğun kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplanan Denizli'de, bir çok noktaya vatandaşlar tarafından kardan adam yapılırken, görenleri gülümseten anlar da yaşandı.

Geçtiğimiz günlerde arabanın üstündeki kardan adamı fotoğraf çekildikten sonra alıp götüren 3 gencin gülümseten hırsızlığının ardından ise bu kez kardan adama şiddet uygulayanlar ortaya çıktı. Gece saatlerinde arabalarıyla Pamukkale ilçesine bağlı Dokuzkavaklar Mahallesinde seyir halinde olan bir grup genç, yol kenarındaki kardan adamı görerek araçlarını durdurdu.





Otomobilden inen 3 genç, hızla koşup kardan adamı uçan tekmeyle yıktı. Arkalarına bile bakmadan olay yerinden kaçan gençler, büyük bir hızla koşarak bölgeden uzaklaştı. Gençlerin kardan adamı yıkıp gittiği o komik anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Gülümseten kardan adam hırsızlığı