Şebnem Şirin davasında 2 polis için suç duyurusu

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, geçen 27 Ekim'de erkek arkadaşı Furkan Zıbıncı (25) tarafından vücudunun 12 yerinden bıçaklanarak öldürülen gıda mühendisi Şebnem Şirin'in (25) öldürülmesi olayında aile, iki polis hakkında gerekli araştırmayı yapmayarak görevi kötüye kullandıkları gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.

Furkan Zıbıncı

Cumhuriyet Başsavcılığı, yaptığı incelemede olayda ihmalin olmadığına karar vererek iki polis hakkında takipsizlik kararı verdi. Yapılan soruşturmada, polislerin olay günü gürültü ihbarı üzerine 10 dakikada olay yerine ulaştığı, ihbarı yapan kişinin yanlış adres vermesine rağmen polislerin doğru adresi bulduğu belirlendi. ■ SEBAHATTİN ALP