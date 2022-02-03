Boğazı kesilerek öldürülen Şebnem’in son sözleri yürekleri dağladı

Türkiye'yi yasa boğan Şebnem Şirin cinayetinde kan donduran detaylar ortaya çıktı. Vahşice işlenen cinayet geçen yıl 27 Ekim günü saat 06.00 sıralarında, Kınıklı Mahallesindeki apartmanın 1'inci katında meydana geldi. Şebnem Şirin ile erkek arkadaşı Furkan Zıbıncı arasında çıkan tartışma sırasında Zıbıncı, mutfaktan aldığı bıçakla Şirin'in boğazını kesti. İhbarla bölgeye gelen polis ve sağlık ekipleri, Şirin'in yaşamını yitirdiğini tespit ederken, olayın ardından kaçan Furkan Zıbıncı, polis ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı.

11 KESİCİ ALET DARBESİ

Adliyeye sevk edilen Zıbıncı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturmasının ardından Furkan Zıbıncı hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede, otopsi sonucu Şirin'in vücudunda öldürücü boyutta olmayan 11 kesici alet yarası olduğu, ölümün boğazdan alınan bıçak darbesi sonucu meydana geldiği belirtildi.

Furkan Zıbıncı'nın cep telefonunda yapılan incelemede, notlar kısmında, "Bu belki kadın cinayeti olarak geçecek ama bazı şeyler dışarıdan gözüktüğü gibi durmuyor. Bilmediğiniz onca şey var ama bunu asla öğrenemeyeceksiniz. Artık yokuz. Hakkınızı helal edin" yazılı olduğu da iddianamede yer aldı.

TANIK İFADESİ KAN DONDURDU

Katilin ifadesinde ise, "Şebnem, bıçakla bana saldırdı. Kolundan tuttum. Arbedede yere düştük. Daha sonrasını hatırlamıyorum. Olay yerinden kaçtım" dediği kaydedildi. Olay günü apartta olan yabancı uyruklu Viktoriy isimli kişinin de Zıbıncı ile Şirin'in kaldığı odadan bağrışma seslerinin geldiğini belirterek, "Furkan, 'Özür dilerim bir daha yapmayacağım' diyordu. Saat 06.00 sıralarında ise önce kadın çığlık sesi geldi ardından da 'Furkan, yapma sen böyle biri değilsin. Yardım edin' çığlığını duydum. Şebnem, 'Ölmeden son bir defa daha öpeyim' dedikten sonra sesler kesildi ve saat 06.10 sıralarında polisler olay yerine geldi. Kapıyı çalmalarına rağmen açan olmayınca gittiler" dediği iddianamede belirtildi.

ÖMÜR BOYU HAPIS ISTEMI

TOPLANAN deliller ve alınan ifadeler doğrultusunda savcı, sanığın önceden beri psikopatik davranışlarda bulunduğunu, kıskançlık nedeniyle öldürme planı kurduğunu kaydetti. İddianamede sanığın, Şebnem'i aparta götürdüğü, uyuduğu sırada canavarca hisle eziyet çektirerek defalarca vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladığı, bu sırada uyanan Şebnem'in 'Furkan yapma. Sen böyle bir insan değilsin' dedikten sonra 'Ölmeden son bir defa öpeyim' diye yalvarmasına rağmen sanığın eylemlerine devam ettiğinin altı çizildi. Savcı, Zıbıncı'nın ağırlaştırılmış ömür boyu hapisle cezalandırılmasını istedi.

SEBAHATTİN ALP