Sarayköy deve güreşlerinin geliri selzedelere dağıtılacak

DENİZLİ Sarayköy'de düzenlenen 36. Geleneksel Sarayköy Deve Güreşleri Festivali'ne on binlerce kişi akın etti. Pandemi nedeniyle 2 yıldır yapılmayan deve güreşlerinin gelirinin, sel felaketinde mağdur olan Gerali Mahallesindeki selzedelere dağıtılacağı açıklandı. Görsel şölen yaratan güreşlerde, çeşitli kategorilerde dereceye giren develerin sahiplerine kupa verildi. Türkiye'nin tek doğal arenasında yapılan festivalde, binlerce vatandaş tribünlerde hem piknik yaptı hem de güreşleri heyecanla izledi. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, "Olumsuz hava şartlarına rağmen canla, başla çalışarak kültürümüz için organizasyonu gerçekleştirenlere teşekkür ediyorum" dedi. ■ SEBAHATTİN ALP

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