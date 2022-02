Pamukkale’de hizmet destanı yazılıyor

Her gün büyüyen ve gelişen turizm, tarih, tarım ve sağlık konularında faaliyetlerin yoğun olarak gerçekleştiği Denizli'nin Pamukkale ilçesinde belediye önemli çalışmalara imza atmaya devam ediyor. Tüm dünya gibi ülkemizi de etkileyen korona virüs pandemisine rağmen Pamukkale Belediyesi geride kalan 2021 yılında önemli çalışmaları hayata geçirip, bunların karşılığında ödüller aldı. Yılın ilk ödülü "6. Akdeniz Belediyecilik Proje Yarışması"nda Peyzaj Planlama, Tasarım ve Uygulama Projeleri kategorisinde "Kocaçukur Bölgesi, Pamukkale Güney Kapısı Yolu ve Termal Yüzme Havuzları ile Pamukkale Sokak Sağlıklaştırılması Projesi" birinciliği ile aldı.

BATI PORTİK RESTORASYONU

İkinci ödül de, üyesi olunan Tarihi Kentler Birliği'nin Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamaları Özendirme yarışmasında, uygulama projesi kategorisinde "Laodikeia Kuzey (Kutsal) Agora, Batı Portik Restorasyonu" ile alındı. Yine üyesi olduğu Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği'nin "2021 Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama Yarışması"nda Sağlıkçı Çevre kategorisinde "Karasinekle Mücadeleye Çevreci Yaklaşım" adlı projesiyle jüri özel ödülünü alan belediye, Antalya CityExpo 9. Şehircilik ve Teknolojileri Fuarı ve Yerel Yönetimler Sempozyumu'nda açılan stant da üçüncülük ödülüne layık görüldü. 2021 yılında Pamukkale Belediyesi'nin aldığı son ödül ise Başkent Ankara'da "Tam Bana Göre Festival" sloganıyla gerçekleşen "Yerel Yönetimler Gençlik Festivali"ndeki Pamukkale Belediyesi Seyir Tepesi Şehir Ormanı'ndaki gençlere yönelik hizmetleri kapsayan "Gençlik Vadisi Projesi" ile "Gençlik Hizmetlerine Yönelik Fiziki Belediyecilik Yatırımları" dalı ödülü oldu. Bu değerli ödül Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki'ye verildi.



EĞİTİME DEV DESTEK

PAMUKKALE Belediyesi, eğitim konusunda önemli çalışmalar imza atıyor. Deliktaş mahallesinde ve iki okulu tek bir çatı altında toplayan Pamukkale Belediyesi Muhammet Serter Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Ortaokulu inşa edildi. Yaklaşık 1 yıl önce temeli atılan, 6 kat ve 24 dersliğe sahip olan okulun maliyeti 9,5 milyon lira. Yakın sürede açılışı yapılacak olan okul Pamukkale Belediyesi'nin eğitime verdiği desteğin en büyük göstergesi oldu. Bunun yanında Pamukkale Belediyesi, 2021- 2022 Eğitim Öğretim yılında, 2500 öğrenciye 8 ay eğitim desteği verdi.

İLÇEYE YENİ KAZANIMLAR SAĞLANDI

DÜNYANIN kekik ihtiyacının yüzde 95'inin üretildiği Denizli'nin en büyük üretim merkezi Pamukkale olurken, belediye "Denizli Kekiği"nin coğrafi işaretini aldı. Türk Patent ve Marka Kurumu'na "Denizli Kekiği" adıyla Coğrafi İşaret Tescil başvurusunda bulunmuştu. Bu başvuru kabul edilirken, 7 Nisan 2021 tarihinde "Denizli Kekiği" Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescil edilmiş oldu. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ile birlikte Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. Habip Asan'ı ziyaret etti. Ziyarette "Denizli Kekiği" Coğrafi İşaret Tescil Belgesi, Başkan Asan tarafından Başkan Zolan ve Başkan Örki'ye teslim edildi.

Ayrıca, yine belediye tarafından 2021 yılında, Yukarışamlı ve Kurtluca Mahallelerine Mahalle Konağı yapıldı. 1884'te inşa edilen Tarihi Belenardıç Camisi, Pamukkale Belediyesi tarafından adeta ilmek ilmek işlenerek yeniden ibadete açıldı. 2020 yılında başlanan kapalı pazar yeri atağının ardından 2021 yılının ilk yarısında Gölemezli, Karakurt ve Belenardıç kapalı pazar yerleri tamamlandı. Böylece kapalı pazar yeri sayısı 6'ya çıktı. İlçeye ayrı bir değer katacak olan Glütensiz Park Kafe ile Yüksel-Turan Abalıoğlu Gündüzlü Alzheimer ve Yaşlı Rehabilitasyon Merkezi'nin de yakın zamanda hizmete girmesi bekleniyor. 10 bin metrekarelik kapalı alana sahip olan Aktepe Sosyal Tesisleri için çalışmalarda sona gelindi.

BÜYÜK HEYECAN YAŞANDI

PAMUKKALE Belediyesi ev sahipliğinde bu yıl ilki düzenlenen Pamukkale Yağlı Güreşleri, camiada büyük yankı uyandırdı. Denizli Atatürk Stadı'nda düzenlenen güreşlere 38'i başpehlivan 500 pehlivan katıldı. AKUT Park'ta Patifest Denizli 2021 Pati Festivali, bu yıl üçüncüsü düzelenen Vosvos Festivali, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ile ilgili olarak "Gençler Yarışarak Eğleniyor" etkinliği, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla farkındalık etkinliği düzenledi. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 98. yıldönümü dünya miras listesindeki Pamukkale travertenlerinin semalarında da kutlandı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Tenis Turnuvası'nda da büyük heyecan yaşandı.

2022'YE ÇİFTE ÖDÜLLE BAŞLADI

PAMUKKALE Belediyesi, 5 ödülle tamamladığı 2021'den sonra ödüllere 2022 yılının ilk ayında da devam etti. Türkiye Belediyeler Birliği ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı işbirliğinde düzenlenen "Engelsiz Şehirler Fikir ve Proje Yarışması"nda Pamukkale Belediyesi "Engelli Saatlik ve Gündüz Bakımevi" projesiyle ödüle layık görüldü. Belediye Başkanı Avni Örki, ödülünü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın elinden aldı.

Türkiye'nin köklü gazetelerinden Yeni Asır tarafından Ege Yatırım İhracat İnovasyon Teknoloji Ödülleri (EGE YİİT) Türkiye'nin en büyük tematik kent ormanı olan "Seyir Tepesi Şehir Ormanı" projesi ile en iyi proje dalında ödül almaya hak kazandı. İzmir'de düzenlenen törende ödülü Pamukkale Belediye Başkan Yardımcısı Ayhan Soyfidan'a AK Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır tarafından takdim edildi.

'PROJELERİMİZ TÜM HIZIYLA SÜRECEK'

PAMUKKALE Belediye Başkanı Avni Örki, koronavirüs pandemisinin gölgesinde geçen 2021 yılında da ilçede yaşayan tüm vatandaşlara dokunmaya çalıştıklarını ifade ederek, "Dünya gibi, ülkemiz ve Pamukkalemiz de zor bir yılı geride bıraktı. 2021 yılında yaşanan tüm sıkıntılara rağmen belediye olarak hiçbir hizmeti aksatmadığımız gibi gerekli olan her an vatandaşların yanında olduk. Her gün bir öncekinden daha fazla çalışarak Pamukkale'de yaşayan halkımızın mutluluğunda pay sahibi olmaya çalıştık. Her konuda örnek çalışmalara imza atarak zor bir yılı başarıyla geride bıraktık. Temelini attığımız birçok projemizin açılışlarının yeni yılın ilk yarısında yapmayı planlıyoruz. Halkımıza ilk günden bu yana olduğu gibi sevgi, emek ve güvenle hizmet etmeye devam edeceğiz. Biz tüm projelerimizi günü geçiştirmek adına değil, geleceğe kalıcı eserler bırakmak için hazırladık. 2021 yılında Pamukkalemizin geleceğine iz bırakacak birçok projeye imza attık. 2022 yılında da bu şevkle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

ÜSTYAPIYA BÜYÜK YATIRIM

MUTLU İnsanların Yaşadığı İlçe Pamukkale' sloganıyla çalışan Pamukkale Belediyesi, 2021 yılında en büyük atılımı üstyapı konusunda yaptı. Denizli Büyükşehir Belediyesinin alt yapı çalışmalarını tamamladığı Fatih, Deliktaş, Aktepe, Karşıyaka, Anafartalar ve Dokuzkavaklar'da toplam 130 kilometrelik uzunluktaki alanda üstyapı çalışmaları gerçekleştiriliyor. Fatih ve Deliktaş'ta çalışmalar tamamlanırken, diğer mahalleler ilmek ilmek işlenerek vatandaşların hizmetine sunulmaya hazırlanıyor. Birçok mahallede ise beton kilit parke taşı döşeme işlemi tamamlanırken, ihtiyaç olan mahallelerde çalışmalar aralıksız devam ediyor. Bazı mahallelerde ise soğuk asfalt çalışması yapılıyor.



2021 ÇEVRECİ BELEDİYE ÖDÜLÜ

PAMUKKALE Belediyesi 2021 yılında da doğa ve çevre dostu bir belediye olduğunu gösterdi. İlçenin belirli noktalarına tekstil atığı, ambalaj atığı, cam, atık yağ, atık pil, atık ilaç ve elektronik atıkların ayrı ayrı toplanmasına imkan sağlayan kutular yerleştirildi. Bunun yanında Aktepe'de bulunan Kurudere mevkiinde yaklaşık 100 bin metrekarelik alana park ve ağaçlandırma projesiyle binlerce fidan toprakla buluşturuldu. Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri lise, ortaokul ve ilkokullar ile birlikte anaokullarında da sıfır atık eğitimlerine başladı. Yaz aylarından bu yana, çöp toplama kamyonları ve konteynerlerinde "Koku önleme sistemi" ile çevreye çöp değil turunç kokusu yayılıyor.



SPORDA TESİS ATAĞI

PAMUKKALE'Yİ spor ilçesi haline getirmeyi amaçlayan Pamukkale Belediyesi, daha önce atıl durumda olan Akköy ile Akvadi Statlarını da FİFA standartlarına uygun hale getirdi. Yine Akvadi Parkı içinde 4 adet basketbol ve voleybol sahası ile 2 tenis kortu ve 5 halı saha yapılacak. Ayrıca 25 mahalleye halı saha yapılmasını kapsayan protokolde 50 basketbol potası yer alıyor. Pamukkale Belediyesi, Amatör Spor Haftası'nda ilçede bulunan amatör kulüplere malzeme yardımında bulundu. Belediye Spor Kulübü'nde aktif branş sayısı artırılırken, tekerlekli sandalye basketbol, masa tenisi, okçuluk, voleybol, güreş, okçuluk, basketbol, kıck boks, karate, taekwondo branşları başarılara imza atıyor.