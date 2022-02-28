Osmanlı mirasını çalıp hurdacıya satmaya kalktılar

Denizli'nin Çivril ilçesinden geçen ve Sultan 2. Abdülhamid tarafından 1900'lü yıllarda Anadolu'da inşa ettirilen ilk demiryolu hattındaki tarihi rayların yerinden söküldüğünün bildirilmesi üzerine, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) harekete geçti. Osmanlı mirasını talan eden şüphelilerin peşine düşen JASAT, Çivril İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleriyle birlikte yürüttüğü müşterek çalışmada, tarihi rayları sökerek hurda olarak satmayı planlayan şebekenin üyelerini ve kullandıkları aracı tespit etti.

EKİPLER SUÇÜSTÜ YAKALADI

Kimlikleri tespit edilen Mahsun A. (28), Emiray A. (28), Yıldıray A. (32), Osman Y. (36), Deniz A. (24) ve Günay A. (27), çaldıkları tarihi rayları hurdacıya satmaya çalışırken suçüstü yakalandı. Daha önceden de benzer suçlardan 10 ayrı suç kaydı tespit edilen şebeke üyelerinin tamamı, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.



56 YILDA SADECE 600 KM İLERLEYEBİLDİ

OSMANLI devletinde ilk demiryolu ayrıcalığını, 1856 yılında İngiltere aldı. İzmir-Aydın Osmanlı Demiryolu Şirketi'nin çalışmaları sonucunda İzmir-Hindistan arasında planlanan bu hat, 56 yılda ancak 600 kilometre ilerleyebildi. Sultan 2. Abdülhamid döneminde inşa edilen demiryolu hattı, Aydın ve Denizli üzerinden 1912 yılında Isparta'nın Eğirdir ilçesine ulaştı. Şirketin amacı, Ege Bölgesi'nin güney ve güneydoğusunda çıkarılan madenler ile Küçük Menderes ve Büyük Menderes ovalarında yetiştirilen başta incir olmak üzere çeşitli tarım ürünlerinin İzmir Limanı'na daha hızlı getirilmesini sağlayarak ihracatı kolaylaştırmaktı. Şirket, 1912 yılı itibarıyla, ana demiryolu hattını önce Denizli'ye sonra da Eğirdir'e uzatmanın yanı sıra İzmir'in o dönem kasabaları olan Ödemiş ve Tire şube hatlarını inşa etti. Ancak ilk hedefi olan Konya'ya ulaşmayı başaramadı ve bölgesel bir demiryolu şirketi olarak çalışmaya devam etti.

SEBAHATTİN ALP