Boğdu, çuvala koydu ve ormana gömdü

DENİZLİ'NİN Pamukkale ilçesinde 2 kez evlenip boşandığı ve daha sonra başkasıyla evlenen eski eşini evinde boğarak öldüren zanlı, eski eşinin cansız bedenini 60 kilometre taşıyıp yayladaki ormanlık alana gömdü. 2 çocuk annesi talihsiz kadının cansız bedeni, çapraz sorguda suçunu itiraf eden zanlının yer göstermesi üzerine ormanlık alana kazılan çukurda battaniye ve çuvala sarılı olarak bulundu.

EVİ DAĞINIK BULDU

OLAY, önceki gün öğle saatlerinde Pamukkale ilçesi Anafartalar Mahallesi'nde meydana geldi. Bir fabrikada tekstil işçisi olarak çalışan Mehmet Çetin, işten çıkıp eve geldiğinde eşi Fatma Çetin'in evde olmadığını ve evin de dağınık olduğunu görünce polis ekiplerinden yardım istedi. Fatma Çetin'in (37) bulunması için çalışma başlatan güvenlik güçleri, Mehmet Çetin'in sürekli aradığını ve tartışma yaşadıklarını bildirdiği eşinin 4 yıl önce boşandığı Ebubekir Karakurt'u (39) gözaltına aldı.

YAYLAYA GÖTÜRMÜŞ

SUÇLAMALARI reddeden Ebubekir Karakurt, çelişkili ifadeler vermesi üzerine çapraz sorguya alındı. Eski eşi Fatma Çetin ile telefonla tartıştıktan sonra evine gelerek boğarak öldürdüğünü itiraf eden Ebubekir Karakurt'un, "Eski eşimin cansız bedenini battaniye ve çuvala sararak ormanlık alana gömdüm" dediği öğrenildi. Talihsiz kadının cansız bedeni olay yerinden 60 kilometre uzaklıkta bulunan Serinhisar ilçesine bağlı Kefe Yaylası'ndaki ormanlık alanda kazılan çukurda battaniye ve çuvala sarılı olarak bulundu.

İÇERİ ZORLA GİRMİŞ

YAPILAN incelemede eski eşini boğarak öldüren Ebubekir Karakurt'un, Fatma Çetin'in cansız bedenini battaniyeyle gizleyerek 20 AFM 393 plakalı aracıyla gömmeyi planladığı ve Kefe Yaylası'na taşıdığı tespit edildi. Fatma Çetin'in cansız bedeni, bulunduğu yerden çıkarılarak otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olay Yeri İnceleme ekipleri, zanlının zorla içeriye girerek 2 çocuk annesi kadını öldürdüğünü belirledi. Evde geniş çaplı inceleme yapılırken, gözaltına alınan ve suçunu itiraf eden Ebubekir Karakurt'un sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

PAMUKKALE'DE YENİ BİR HAYATA BAŞLAMIŞTI

Eski kocası tarafından katledilen Fatma Çetin'in, Ebubekir Karakurt ile 2010 yılında evlendiği, şu an 12 ve 8 yaşlarında olan kızlarının doğumundan bir süre sonra boşandıkları öğrenildi. Boşandıktan 2 yıl sonra barışarak yeniden evlenen çiftin, 4 yıl önce 2'nci kez boşandıkları ve Fatma Çetin'in Mehmet Çetin ile evlenerek Pamukkale ilçesinde yerleştiği ifade edildi.

SEBAHATTİN ALP