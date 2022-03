Denizli’de kanlı pusu! Öldürmek için günlerce takip etti

Denizli'de günlerce takip ettiği husumetlisinin her gün geçtiği yola pusu kuran şüpheli, sokak ortasında kurşun yağdırdı.

Başından ve göğsünden kurşunların hedefi olan genç adam, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, kaçan şüpheli ise her yerde aranıyor.





Olay, Merkezefendi ilçesi Muratdede Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aralarında husumet bulunan Ökkeş İlhan Kılıç'ı (28) günlerce takip eden Can D. (30), her gün geçtiği yola pusu kurdu. Kılıç geldiği esnada belinden tabancasını çıkaran Can D., sokak ortasında husumetlisine 5 el ateş açtıktan sonra yaya olarak kaçmaya başladı. Başından ve göğsünden isabet eden kurşunlarla ağır yaralanarak kanlar içinde yere yığılan Kılıç'ı gören esnaf Ahmet Demir, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri nabzı zayıf atan Kılıç'ı kalp masajı yaparak Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Sokak ortasında kurşunların hedefi olan Kılıç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.





Bölgeye gelen Olay Yeri İnceleme ekipleri çalışmalarını gerçekleştirirken, etrafta boş kovan ve sopa ele geçirildi. Çevrede geniş önlemler alan polis ekipleri, görgü tanıklarının ifadesi doğrultusunda kaçan Can D.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Kurşunların isabet ettiği park halindeki 20 FU 805 plakalı otomobil ise incelenmek üzere otoparka çekildi.





"KAFASINDAN GİRDİĞİNİ GÖRDÜM HEMEN AMBULANSI ARADIM"

Olayın görgü tanığı olan ve görevlileri arayan Ahmet Demir, yaşananları, "Ben içeride çalışıyordum, silah sesi duyuncaya kadar dışarıya çıktım. Direk sağa döndüğümde vurulan şahıs sırtı arabaya dayanmış vaziyette birkaç tane mermi girdiğini bir tanesinin ise kafasından girdiğini gördüm. Hemen ambulansı aradım 112'yi, ondan sonra sağlık ekipleri ve polisler geldi. Sağlık ekipleri nabzına baktığında çok hafif nabız atıyordu. Ambulansa bindiler götürdüler" şeklinde anlattı.