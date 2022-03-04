Eski karısını 4 yaşındaki çocuğun yanında boğmuş

Fatma Çetin'in eşi Mehmet Çetin, katil zanlısının evlerine gelip cinayeti işlediği sırada kendisinin işte olduğunu belirtti. Eşinin kaybolduğu haberini, eve gelip annesini bulamayan 10 yaşındaki üvey kızından öğrendiğini anlatan Çetin, kendisinin de durumu polise bildirdiğini söyledi.

BABASINA MESAJ ATMIŞ

Fatma Çetin ile katil zanlısının ortak kızlarının, evde annesini göremeyince önce üvey babasına ardından öz babasına da mesaj atarak annesinden haberinin olup olmadığını sorduğu öğrenildi. Katil zanlısının, "Annenden haberim yok, istersen polisi arayalım" şeklinde karşılık verdiği belirlendi.

BAKICILIK YAPTIĞI ÇOCUK EVDEYDİ

MAKTUL Fatma Çetin'in, son iki gündür anne-babası çalışan 4 yaşındaki bir erkek çocuğa bakıcılık yaptığı öğrenildi. Çocuğun, cinayetin işlendiği anda evde bulunduğu ve Çetin'in kızı eve gelinceye kadar geçen 3 saat boyunca evde tek başına kaldığı öğrenildi. Diğer yandan katil zanlısının, apartmandan çıkarken buradaki güvenlik kameralarına yakalanmama düşüncesiyle, tüm daireler için elektriği keserek apartmandan ayrıldığı öğrenildi.



SEBAHATTİN ALP