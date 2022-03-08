Futbolcular sahada hırsızlar iş başında

DENİZLİ'DE amatör futbolcuların maç yaptığı esnada soyunma odalarına giren hırsızlar, oyuncuların eşyalarını çalarak kayıplara karıştı. 1. Amatör Küme E Grubu'nda Çamelispor - Yatağanspor'un Doğan Demircioğlu Stadı'ndaki karşılaşmasında, soyunma odasına giren hırsızlar, futbolcuların para ve telefonlarını çaldı. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, olayın maçın ikinci yarısında gerçekleştiğini belirledi.

Yatağanspor'un soyunma odasından bir futbolcunun 100 lirası çalınırken, Çamelispor'dan ise 5 futbolcunun cep telefonunun çalındığı belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. ■ SEBAHATTİN ALP