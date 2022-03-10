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Haberler Denizli Denizli'de fotokapana yakalandılar! Vahşi doğadan nefes kesen anlar

Denizli'de fotokapana yakalandılar! Vahşi doğadan nefes kesen anlar

Denizli'de ağır kış şartlarında yiyecek bulamayan vahşi hayvanlara tonlarca yem bırakıldı. Yem için gelen akbabalar, kızıl geyikler ve kuzgunun nefes kesen anları bırakılan fotokapanlar tarafından kayıt altına alındı.

AA

10.03.2022, 16:05 Güncelleme Tarihi: 10.03.2022, 16:05

Denizli’de fotokapana yakalandılar! Vahşi doğadan nefes kesen anlar

Denizli'nin Çivril ilçesindeki Akdağ Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda, ekiplerce kurulan fotokapanlar, kızıl akbaba, kara akbaba, kızıl geyik, dağ keçisi ve kuzgunu görüntüledi.

Denizli’de fotokapana yakalandılar! Vahşi doğadan nefes kesen anlar

Doğa Koruma ve Milli Parklar Denizli Şube Müdürlüğü ekipleri, biyolojik çeşitlilik takibi çalışmalarını sürdürüyor.

Denizli’de fotokapana yakalandılar! Vahşi doğadan nefes kesen anlar

Ekipler yaban hayatının yoğun olduğu bölgelere fotokapan yerleştiriyor. İklim koşullarına göre fotokapanların konumları zaman zaman değiştiriliyor.

Denizli’de fotokapana yakalandılar! Vahşi doğadan nefes kesen anlar

Akdağ Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nın çeşitli noktalarına ekiplerce yem bırakıldı.

Bölgeye yerleştirilen fotokapanlar, kızıl akbaba, kara akbaba, kızıl geyik, dağ keçisi ve kuzgunu görüntüledi.

Denizli’de fotokapana yakalandılar! Vahşi doğadan nefes kesen anlar

Doğa Koruma ve Milli Parklar Denizli Şube Müdürlüğü yetkilileri, yemleme çalışmasının başarıya ulaşmasından memnuniyet duyduklarını bildirdi.

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