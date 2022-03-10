Haberler Denizli Denizli'de fotokapana yakalandılar! Vahşi doğadan nefes kesen anlar

Denizli'de fotokapana yakalandılar! Vahşi doğadan nefes kesen anlar

Denizli'de ağır kış şartlarında yiyecek bulamayan vahşi hayvanlara tonlarca yem bırakıldı. Yem için gelen akbabalar, kızıl geyikler ve kuzgunun nefes kesen anları bırakılan fotokapanlar tarafından kayıt altına alındı.