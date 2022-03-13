Parkta oturduğu bankta can verdi

Denizli'de yürüyüş yapmak için sabah saatlerinde ayrılan yaşlı adam, dinlenmek için oturduğu pazar yerinin yanındaki bankta ölü olarak bulundu.





Olay, Merkezefendi ilçesi Şemikler Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; sabah saatlerinde yürüyüş yapmak için evinden çıkan Ali Moran (62), bir süre spor yaptıktan sonra dinlenmek için pazar yerinin yanında bulunan banka oturdu. Oturduğu sırada aniden rahatsızlanan Ali Moran'ın uzun süre hareketsiz bir şekilde durmasından şüphelenen vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım talebinde bulundu. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri, yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi.





Ali Moran'ın cansız bedeni, olay yeri inceleme ekiplerinin yapmış olduğu çalışmaların ardından otopsi için morga kaldırıldı. Yaşlı adamdan gelen acı haberin ardından bölgeye gelen yakınları ise gözyaşlarına hakim olamadı. Moran'ın kesin ölüm nedeninin yapılacak olan otopsinin ardından ortaya çıkacağı belirtildi.