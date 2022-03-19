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Haberler Denizli Denizli'de gençlerin tehlikeli yolculuğu! Ölüme davetiye çıkardılar

Denizli'de gençlerin tehlikeli yolculuğu! Ölüme davetiye çıkardılar

Denizli'de bir grup gencin otomobil ile yolculuğu görenleri hayrete düşürdü. Adeta ölüme davetiye çıkaran görüntülerde gençler akan trafiğe aldırış etmeden pencereden sarktı, açık bagajda oturdu.

İHA

19.03.2022, 15:25

Denizli’de gençlerin tehlikeli yolculuğu! Ölüme davetiye çıkardılar

Olay, Denizli karayolunda meydana geldi. Edilen bilgiye göre, seyir halinde yolda ilerleyen 20 GE 278 plakalı otomobilde bulunan bir grup genç, bagaj oturması ve pençelerden kendilerini dışarıya sarkarak yolda devam etmesi korku dolu anlar yaşattı.

Yolda seyir halindeki otomobilin içindeki gençlerin tehlikeli hareketi ise başka bir otomobilin araç kamerasına ve vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

Bir süre trafikte ilerleyen otomobil, daha sonra gözden kayboldu.

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