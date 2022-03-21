Tank içerisinde gizlenen tonlarca litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Denizli'de her türlü kaçakçılığın önlenmesi amacıyla yapılan çalışmalarda 14 ile 20 Mart 2022 tarihleri arasında yapılan uygulamada Buldan ilçesinde "Akaryakıt Kaçakçılığı" yaptığı tespit edilen bir araç yakalandı. Yapılan aramada, tank içerisinde toplam 2 ton 800 litre kaçak akaryakıt ve 1 adet aktarım düzeneği ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 3 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüpheliler adli makamlara teslim edilerek işlem yapıldı.



YAKALAMA EMRİ BULUNAN VE ARANAN ŞÜPHELİLERDEN 4 KİŞİ YAKALANDI

Denizli il genelinde kaçakçılık konuları ile ilgili olarak hakkında yakalama emri bulunan ve aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, "Vergi Usul Kanununa Muhalefet" suçundan toplam 26 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs, "5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet" suçundan toplam 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs, "Nitelikli Dolandırıcılık" suçundan toplam 4 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs ve aynı cezadan 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs yakalanmalarının ardından toplam 4 kişi adli makamlarca tutuklandı.