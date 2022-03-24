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Haberler Denizli Yüzlerce traktörü üretim tarihini değiştirerek satmışlar! İki kentte eş zamanlı baskın

Yüzlerce traktörü üretim tarihini değiştirerek satmışlar! İki kentte eş zamanlı baskın

Denizli'de traktör satışı yapan bir bayi 2014 ile 2018 yılları arasında 1466 adet traktörün model yılını değiştirdi ve sattı. Halen satışta olan 195 traktörün de üretim tarihinin değiştirildiği tespit edildi. Denizli’de ve Uşak’ta düzenlenen eş zamanlı baskınla 8 şüpheli yakalandı.

İHA

24.03.2022, 09:45

Yüzlerce traktörü üretim tarihini değiştirerek satmışlar! İki kentte eş zamanlı baskın

Denizli'de bir traktör bayisinin geçtiğimiz yıllarda 1466 adet traktörün model yılını değiştirdiği, satışta ise 195'nin üretim tarihini değiştirdiği ortaya çıktı. Denizli'de ve Uşak'ta yapılan eş zamanlı operasyonlarda özel belgede sahtecilik suçundan 8 şüpheli yakalandı.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından görevlilere verilen talimatlar doğrultusunda "Nitelikli Dolandırıcılık ve Özel Belgede Sahtecilik" suçunu işlemek suretiyle vatandaşları mağdur etmek isteyen kişi ve organizasyonların tespitine yönelik çalışma yapıldı. Denizli'de faaliyet gösteren bir traktör bayisi 2014 ile 2018 yılları arasında toplam 1466 adet traktörün AT Uygunluk Belgeleri üzerinde model yıllarını değiştirdiği tespit edildi.

Ardından traktör bayisi tarafından satışı yapılan traktörlerin üretim tarihindeki AT uygunluk belgesi ile tescil dosyası içerisinde bulunan AT uygunluk belgeleri karşılaştırıldığında 195'nin üretim tarihinin değiştirilerek özel belgede sahtecilik suçunun işlendiği ve haksız kazanç elde edildiği ortaya çıktı.

DENİZLİ VE UŞAK İLİNDE EŞ ZAMANLI OPERASYONDA 8 ŞÜPHELİ YAKALANDI
Görevliler tarafından uzun süre yapılan çalışmalar sonucunda, Denizli genelinde ve Uşak ili Eşme ilçesinde çeşitli adreslerde yapılan eş zamanlı operasyonlar neticesinde 8 şüpheli yakalandı. Yakalanan 8 şüpheli adli makamlar tarafından işlem yapıldı.

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