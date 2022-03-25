Kuzenlerin cinayetinde 2’şer kez müebbet istendi

BALIKESİR Savaştepe'de 21 Mart. 2006'da okula giderken ortadan kaybolan, Büşra Karabacak ve kuzeni Tuğçe Yıldırım'ın 44 gün sonra cansız bedenlerinin bulunmasıyla ilgili Balıkesir 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın duruşmasına tutuklu sanıklar Seyhan Yakar ve Ayhan Yakar SEGBİS ile katıldı. Önceki gün yapılan son duruşmada savcı mütalaasını verdi. 4 sanık için 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 2'şer kez 20'şer yıl hapis cezası istendi. İstenen cezalar için sanık avukatlarının son kez savunma yapmaları istendi. Bir sonraki duruşma 22 Nisan Cuma günü görülecek. ■ SUAT SALGI

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